Kandıra'daki mevsimlik işçilere, Hürriyet'ten şapka ve maske - Son Dakika

Kandıra'daki mevsimlik işçilere, Hürriyet'ten şapka ve maske
İzmit Belediyesi tarafından Kandıra Selimköy Mahallesi'nde tarlalarda çalışan mevsimlik işçilere şapka ve maske gönderildi.
İzmit Belediyesi tarafından Kandıra Selimköy Mahallesi'nde tarlalarda çalışan mevsimlik işçilere şapka ve maske gönderildi.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kandıra Selimköy Mahallesi Muhtarı Ahmet Altın'ın işçiler için istediği maske ve şapka talebine anında karşılık verdi. Talep sonrasında Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen, Kandıra'ya giderek işçilere maske ve şapka dağıttı. Başkan Hürriyet'in gönderdiği maske ve şapkaları alan mevsimlik işçiler ise belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - KOCAELİ
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