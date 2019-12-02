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Kandıra'dan kısa kısa

6 saat önce

Kandıra ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

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Kandıra ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede otomobil hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini belirledikleri şüphelileri yakalamak için Akdurak Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler S.O, B.D. ve A.O. gözaltına alındı. Şüpheliler gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Uyuşturucu operasyonu

Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu sattığı belirlenen M.Y'yi gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında 80 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kandıra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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