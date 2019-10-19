Kandıra Devlet Hastanesi yolu asfaltlandı

KOCAELİ (İHA) – Kandıra Devlet Hastanesine gidecek olan hastaların daha rahat seyahat edebilmesi için Kabaağaç Caddesi'nin 800 metrelik kısmı asfaltlandı.



Kandıra ilçesi Orhan Mahallesi'nde bulunan devlet hastanesine, şehir merkezindeki anayoldan Kabaağaç Caddesi üzerinden gidiliyor. Kabaağaç Caddesi'ndeki yolun sert zemininden dolayı ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne götürülen hastaların rahatsız olmasına neden oluyordu. Kandıra Devlet Hastanesi'nin isteği üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, anayol ile Devlet Hastanesi arasındaki 800 metrelik kısma asfalt serimi yaptı. Yapılan asfalt çalışması ile yolun daha konforlu olması sağlandı.



Kocaeli'nin sahillerini vatandaşların hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahil parklarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını da ihmal etmiyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı İzmit Ömer Türkçakal Bulvarında bulunan ve vatandaşların aileleri ile sıklıkla denize nazır piknik yaptıkları sahil yolunda çalışma başlattı. Yürüyüş Yolunun da bulunduğu sahilde kentsel donatı elemanları yenilenirken bazı kentsel donatı elemanlarının da onarım ve bakımını gerçekleştirildi.



Öte yandan Büyükşehir ekipleri, Ömer Türkçakal Bulvarı'nın sahil şeridinde bulunan parkın kentsel donatı elemanlarında yenileme, onarım ve bakım çalışması yaptı. Çalışmalar doğrultusunda sahil parkının eskiyen ve tahrip olmuş 22 piknik masası, kaldırılıp yeni piknik masaları ile değiştirildi. Yenileme çalışmalarının yanı sıra sahil parkında bulunan kamelya ve piknik masalarının, eksik ve kırılan kısımları onarıldı. Verniği ve boyası sökülen kentsel donatı elemanlarının, vernik ve boyamaları yapılarak bakımı yapıldı.



Ekipler son olarak Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üretilen "Mutlu Şehir Kocaeli" sloganlı saksılı 5 adet bankı, İzmit Gazi Lisesi tarihi binasının önüne yerleştirdi. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı bünyesinde üretilen banklar vatandaşların hizmetine sunuldu. - KOCAELİ