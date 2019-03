Kandıra GİOSB'un Ham Madde İhtiyacı

Kocaeli'nde tarımsal faaliyetlerin arttırılmasını amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri dışa bağımlılıktan kurtarmak ve yeni kurulacak olan Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ham madde ihtiyacını karşılamak için önemli bir çalışma yapıyor. Muhtarlık işleri Dairesi Başkanlığınca yapılan "Sebze Üretimi Destekleme Projesi" kapsamında çiftçilere yerel tohum desteğinde bulunuyor.

KOCAELİ'NİN YEREL TOHUMLARI

Sağlıklı besin ürünlerinin öneminin arttığı günümüzde, bu ürünlerin üretimiyle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında başlatılan proje kapsamında yerli tohumları köylerden topladı. Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları ile üretilen fideler çiftçilere dağıtıldı. Ayrıca bu tohumların tescil ve tür tanımlama çalışmaları TİGEM'le yapılan iş birliğiyle yürütülüyor.

ÇİFTÇİLERE TOHUMLAR DAĞITILDI

Çiftçilerden toplanan Kandıra Salçalık Biber ve Sivri Kıl Biber yerel tohumların tür tespiti ve tanımlama çalışması yapıldı. Kocaeli yöresine ait pembe domates, fasulye, salatalık, bezelye, bamya, kabak, maydanoz, mısır gibi yerli tohumların tür tanımlama çalışmaları da devam ediyor. Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayisine ham madde temini için yerel tohumlardan usta F1 Karpuz Tohumu, Semerkant Salçalık Biber, Fiyaka Kıl Biber, Arte Salçalık Domates tohumları "Sebze üretimi destekleme projesi" kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce çiftçilere dağıtılıyor.

ÇİFTÇİ DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULACAK

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan projede amaç, kent genelinde çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde dışa bağımlılıktan kurtulmalarını sağlamak, Kandıra Gıda İhtsas Organize Sanayisine ham madde temini, her yıl tohum alma problemlerini ortadan kaldırmak, verilen destek ile birlikte çevreci ve sürdürülebilir tarımın arttırılması, biyo çeşitliliğin devamı ve sağlıklı yetiştiriciliğin arttırılmasını sağlamak. Her yönü ile ele alındığında Yerli tohum kullanım miktarının artışı ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak.

YEREL (ATA) TOHUMLAR TOPLANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı il sınırları içerisinde gen kaynakları korunan yerli ata tohumlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çiftçilerden toplanarak tescil edilen ve çoğaltılması çalışmaları devam eden tohumlar daha sonra çiftçilere dağıtılıyor. Elinde ata tohumu bulunan vatandaşların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarımsal hizmetler Şube müdürlüğüne ulaştırmaları isteniyor

YEREL (ATA) TOHUM NEDİR?

Yerel (Ata) tohum; saf, doğal, yerel, geleneksel ve organik diye adlandırılır. Genetiğiyle oynanmamış, nesilden nesile aktarılabilen, atalarımızın kullandığı doğal tohumlardır. Yerel tohumların her biri özel bir iklime, toprağa alışmış, kimi lezzeti, kimi kokusu, kısacası her biri farklı bir özelliği ile öne çıkan tohumlardır. Ata tohumlarının en büyük özelliği ise doğurgan ve sürekli olmasıdır. Çiftçiler ata tohumlarından her sene tekrar tekrar verim alabilirler. Yerel tohumlarla üretilen yiyecekler, sağlıklı, mineral ve vitamin bakımından zengin, oldukça lezzetli ürünlerdir.