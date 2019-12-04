Son Dakika Haberleri: "Kandıra hindisi" yılbaşı sofralarına lezzet katacak
Son Dakika Güncel 'Kandıra hindisi' yılbaşı sofralarına lezzet katacak - Son Dakika

"Kandıra hindisi" yılbaşı sofralarına lezzet katacak

7 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde köylüler tarafından yetiştirilen, lezzetiyle ünlü Kandıra hindisi, 150 liradan başlayan fiyatlarla yılbaşı sofralarında yerini almaya hazırlanıyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde köylüler tarafından yetiştirilen, lezzetiyle ünlü Kandıra hindisi, 150 liradan başlayan fiyatlarla yılbaşı sofralarında yerini almaya hazırlanıyor.

Meralarda 8 ay boyunca mısır, fındık, buğday, ayçiçeği ve kekik gibi ürünlerle yetiştirilen Kandıra hindisi, yılbaşına az süre kala pazar ile kasaplarda satışa sunuldu.

Hindi yetiştiricileri, ellerindeki hayvanları yılbaşı öncesinde bitirmeyi planlıyor.

- "Kandıra hindisini yemeyen kesinlikle 'Hindi yedim' demesin"

Kandıra'da babasıyla hindi üreticiliği yapan Uğur Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin önemli değerlerinden hindinin çok lezzetli olduğunu söyledi.

Kandıra hindisinin doğal yemlerle ve gezerek beslendiği için lezzetiyle üne kavuştuğunu belirten Efe, "Bu işi severek yapıyoruz. Hindiyi yumurtadan kendimiz çıkarıyoruz. Yaklaşık 7-8 ayda yetişiyor. Merada gezdiriyoruz. Kandıra hindisinin lezzetli olmasının sebebi tamamen doğal yetişmesidir. Suni yem kesinlikle yemiyor. Arpa, buğday, mısır ve bir de arazide börtü böcekle besleniyor. Onun için Kandıra hindisi diğer hindilerle kıyaslanamaz." diye konuştu.

Efe, eskiden birçok köyde hindi üretildiğini ancak son yıllarda üretimde düşüş yaşandığını dile getirerek, "Her yıl 400-500 hindi yetiştiriyoruz. Belli müşterilerimiz var. Zaten alan, bir sonraki yıl yeni müşteriler getiriyor. Dişi hindiler ortalama 6-7 kilogram, erkekler ise 10-12 kilogram ağırlığında oluyor. Birçok kişi dişi hindinin daha lezzetli olduğunu söylüyor. Bu bir tercihtir. Kandıra hindisini yemeyen kesinlikle 'Hindi yedim' demesin. Gelsin buradan alsın, yesin." ifadelerini kullandı.

Baba Zülküf Efe ise genelde hindilerin bakımı ve meralarda dolaşıp yemlenmesiyle ilgilendiğini anlatarak, "Kandıra hindisi bir numaradır. Doğaldır, hep doğada gezer. Bütün gün arazide geziyorlar, ne bulursa onu yiyorlar. Bu sene kilogramını 30-35 liradan veriyoruz." dedi.

Efe, Kandıra hindisinin fiyatının 150 ila 300 lira arasında değiştiğini kaydetti.

Kandıra, Kocaeli, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:24 Kaynak: AA
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