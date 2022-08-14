Kocaeli'de denizde mahsur kalan karacanın yardımına cankurtaranlar yetişti - Son Dakika
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Kocaeli'de denizde mahsur kalan karacanın yardımına cankurtaranlar yetişti

14.08.2022 11:26
Kocaeli'de denizde mahsur kalan karacanın yardımına cankurtaranlar yetişti

Kandıra ilçesinde denizde mahsur kalan karacayı cankurtaranlar kurtardı.

Kandıra ilçesinde denizde mahsur kalan karacayı cankurtaranlar kurtardı.

Eski Kerpe Burnu Sahili mevkisinde görevli Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, kayalık alana sığınan karacanın denizde mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Jet skiyle denize açılan cankurtaranlar, mahsur kalan karacayı sudan çıkardı.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na götürülen karaca, koruma altına alındı.

Ormanlık alandan denize düştüğü tahmin edilen karaca, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacak.

YORUMLAR
500
KOSKEM ile 1446 kişi hayata tutundu KOSKEM ile 1446 kişi hayata tutundu Bu kez insan değil geyik kurtardılar Bu kez insan değil geyik kurtardılar
Kaynak: AA

Kandıra, Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de denizde mahsur kalan karacanın yardımına cankurtaranlar yetişti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de denizde mahsur kalan karacanın yardımına cankurtaranlar yetişti - Son Dakika
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