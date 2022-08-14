Bu kez insan değil geyik kurtardılar

Kaynak: AA

Kandıra, Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de denizde mahsur kalan karacanın yardımına cankurtaranlar yetişti - Son Dakika

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