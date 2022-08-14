Denizde mahsur kalan karacanın yardımına cankurtaranlar yetişti (2) - Son Dakika
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Denizde mahsur kalan karacanın yardımına cankurtaranlar yetişti (2)

14.08.2022 18:52

Kandıra ilçesinde denizde mahsur kalan karacayı cankurtaranlar kurtardı.

Kandıra ilçesinde denizde mahsur kalan karacayı cankurtaranlar kurtardı.

Eski Kerpe Burnu Sahili mevkisinde görevli Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, kayalık alana sığınan karacanın denizde mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Jet skiyle denize açılan cankurtaranlar, mahsur kalan karacayı sudan çıkardı.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na götürülen karaca, koruma altına alındı.

Ormanlık alandan denize düştüğü tahmin edilen karaca, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizde mahsur kalan karacanın yardımına cankurtaranlar yetişti (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizde mahsur kalan karacanın yardımına cankurtaranlar yetişti (2) - Son Dakika
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