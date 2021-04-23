Kandıra ilçesinde elektrik akımına kapılan çiftçi öldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Kırkarmut Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Şaban Arslan (30), yıkacağı eski evinin elektrik panosunu söktükten sonra aynı hattı ahırına bağladı.

Akşam vakti ahıra giren Arslan, otomatik süt sağma makinesine dokununca elektrik akımına kapıldı.

Olayı gören yakınları, şalteri indirdikten sonra 112 Acil Servis ve jandarmaya haber verdi.

Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.