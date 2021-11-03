Kandıra Kırkarmut-Yağcılar arası asfaltlanıyor - Son Dakika

Büyükşehir, Kandıra Kırkarmut-Yağcılar arasında 2 km uzunluktaki yolda asfaltlama çalışmalarına başladı

Kandıra Kırkarmut-Yağcılar arasında 2 km uzunluktaki yolda yolun temeli olan plent miks temel ve asfalt serimi öncesi terasman kazısı ile yol asfalt serimine hazır hale getirildi.

2.400 TON ASFALT SERİLİYOR

Kırkarmut-Yağcılar köyleri arasındaki yol, aynı zamanda Kandıra yoluna da ulaşımı sağlıyor. 4 bin 200 ton plen miks temel, 2 bin 400 ton da asfalt serilmeye başlanan yolun tamamlanması ile yol konforu ve güvenliği sağlanmış olacak. Asfalt serimine başlayan Büyükşehir Belediyesi üstyapı çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak yolu vatandaşların hizmetine sunacak.