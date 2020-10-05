Kandıra'nın 11 köyüne 18 km yol yapımı - Son Dakika

Kandıra'nın 11 köyüne 18 km yol yapımı

Kandıra ilçesindeki köylerde yol konforunu arttırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 11 köyde 18 kilometre yol yapımı gerçekleştiriyor.

Kandıra'nın 11 köyüne 18 km yol yapımı, System.String[]

Kandıra ilçesindeki köylerde yol konforunu arttırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 11 köyde 18 kilometre yol yapımı gerçekleştiriyor.

Kocaeli'de köy yollarının konforunu arttıran Büyükşehir Belediyesi, alt yapı ve diğer doğal nedenlerden dolayı bozulan yolların yapımı gerçekleştiriyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kandıra ilçesinde yol yapım ve onarım çalışması kapsamında 11 köyde yaklaşık 18 kilometre asfalt serimi, parke ve bordür imalatı yapacak. İl genelinde köy yollarına önem veren Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmaları ile kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların memnuniyeti kazanılıyor.

Şehir merkezlerinin yanı sıra köy yollarının da konforlu olmasını amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 11 köyde yol çalışması yapacak. İş kapsamında Akçaova Cezaevi yolu 2 bin metre, Döngelli Karahasanlar arası 700 metre, Orhan Mahallesi Metem Taş Ocağı 2 bin 130 metre, Safalı Çalköy arası 2 bin 750 metre, Üğümce Karacalar 620 metre, Yağcılar Yolu 3 bin 500 metre, Alefli Hıdırlar arası 2 bin 250 metre, Sarıcaali Köy içi 950 metre, Kızılcapınar Köy içi 600 metre, Kerpe Çamlıbel Sokak bin 100 metre ve Egercili Güvenler arası bin 200 metre uzunluğundaki yollarda yol yapım çalışması gerçekleştirilecek. Ayrıca Sarnıçlar köyünde V kanal işi yapılacak.

İş kapsamındaki çalışmalara başlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yağcılar Köyünde asfalt serimi öncesi yolda trimer kazısı gerçekleştirirken Sarıcaali Köyünde alt yapı çalışması nedeni ile bozulan yolda parke imalatına ve Sarnıçlar köyündeki V kanal yapım işine başladı. İş dahilinde toplamda 28 bin ton asfalt serimi, 15 bin 560 metrekare parke ve 5 bin 180 metre uzunluğunda imalat gerçekleştirilecek. - KOCAELİ

Kandıra'nın 11 köyüne 18 km yol yapımı
Kandıra'nın 11 köyüne 18 km yol yapımı
Kandıra'nın 11 köyüne 18 km yol yapımı

Büyükşehir Belediyesi, Yağcılar, Kocaeli, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kandıra'nın 11 köyüne 18 km yol yapımı - Son Dakika

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