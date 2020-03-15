Kandıra'nın bir köyü daha konağına kavuştu - Son Dakika
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Kandıra'nın bir köyü daha konağına kavuştu

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra İlçesi Çerçili Mahallesi'ndeki eski köy okulu yenilerek köy konağı olarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kandıra'nın bir köyü daha konağına kavuştu, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra İlçesi Çerçili Mahallesi'ndeki eski köy okulu yenilerek köy konağı olarak vatandaşların hizmetine sunuldu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köyleri modern görünüme kavuşturmak için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ile yürütülen çalışmalar sayesinde, özellikle köylerin ortak kullanım alanlarında yapılması gereken hizmetler hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki ortak alanların onarımı ve inşasını gerçekleştiriyor. Onarımı yapılan binalar vatandaşların hizmetine sunuluyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce Kandıra İlçesi Çerçili Mahallesi'nde bulunan atıl durumdaki eski köy okulu yenilendi. 150 metrekarelik kapalı alana sahip bina yenilendi. Binaya 100 metrekare kapalı alan ilave edilerek yapı 250 metrekarelik kullanım alanına yükseltildi.


İşçilik ve malzeme desteği verilen Çerçili eski köy okulunda ekipler tarafından zemin dolgusu, zemin eşitlemesi, çevre duvarı inşası, sundurma, pvc kapı ve pencere ile boya çalışması yapıldı. İnşası tamamlanan bina çok amaçlı toplantı ve etkinlik salonu olarak mahalle halkına hizmet verecek. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:43 Kaynak: İHA
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