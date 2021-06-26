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Kandıra'nın Kırsal Mahallelerine Sağlıklı Altyapı - Son Dakika

Kandıra'nın Kırsal Mahallelerine Sağlıklı Altyapı

26.06.2021 11:06
Kandıra'nın Kırsal Mahallelerine Sağlıklı Altyapı, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı 8 kırsal mahallenin sağlıklı altyapıya kavuşması için ihalesi yapılan projenin imalat çalışmalarına başlandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı 8 kırsal mahallenin sağlıklı altyapıya kavuşması için ihalesi yapılan projenin imalat çalışmalarına başlandı. Toplam 22 km uzunluğunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattının yapılacağı çalışmalar, yaklaşık bir yıl sürecek.

PROJE HAZIRLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İSU Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hizmetler ile birlikte kırsal mahalleler, cazibe merkezleri haline geldi. Bunun sonucunda sürekli nüfusu artan kırsal mahallelerin ekonomik ömrünü tamamlayan altyapı hatlarının yenilemek ve yeni yerleşim alanları için altyapı hatları döşemek için "Kandıra İlçesi 2021 Yılı Muhtelif İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı" projesi hazırlandı. İhale süreci tamamlanan projede, yüklenici firma tarafından altyapı hatlarının döşenme çalışmalarına Kefken Mahallesi'nde başlandı.

8 MAHALLEDE ÇALIŞMA

İlçeye bağlı kırsal bölgeleri olan Hacımazlı, Antaplı, Akdurak, Çarşı, Kefken, Kurtyeri, Esentepe ve Balcı mahallelerinde yapılacak altyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Proje kapsamında 11, 2 km uzunluğunda içme suyu hattı, 11 km uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 80 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile 20 metre uzunluğunda yatay sondaj imalatı yapılacak.

12 MİLYON LİRA MALİYET

8 mahalleye sağlıklı altyapı hatları ile hayat katacak projenin inşaat süreci, 2022 yılı Mayıs ayında tamamlanması hedefleniyor. Altyapı çalışmaları ardından bozulan yolların üstyapı çalışmaları da İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Yapılacak içme suyu hatlarında kullanılacak düktil font borular ve üstyapı ile birlikte proje, 12 milyon liraya mal olacak.

Kandıra'nın Kırsal Mahallelerine Sağlıklı Altyapı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Kandıra, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kandıra'nın Kırsal Mahallelerine Sağlıklı Altyapı - Son Dakika


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