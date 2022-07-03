Kent sakinleri ve çevre illerden gelen çok sayıda turist , Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız, Kovanağzı, Cebeci, Seyrek ve Bağırganlı plajlarına akın etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kandıra'nın mavi bayraklı plajlarında hafta sonu hareketliliği - Son Dakika

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