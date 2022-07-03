Kandıra'nın mavi bayraklı plajlarında hafta sonu hareketliliği - Son Dakika
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Kandıra'nın mavi bayraklı plajlarında hafta sonu hareketliliği

03.07.2022 18:42

Hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Kandıra'nın mavi bayraklı plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Kandıra'nın mavi bayraklı plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Kent sakinleri ve çevre illerden gelen çok sayıda turist, Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız, Kovanağzı, Cebeci, Seyrek ve Bağırganlı plajlarına akın etti.

Denize giren ve güneşlenen tatilcilerden bir bölümü su sporları yaparak eğlendi.

Bazı vatandaşların Kerpe'deki Kartal Kayaları olarak bilinen falezlerden denize atladıkları görüldü.

YORUMLAR
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Mavi Bayraklı sahiller kontrol altında Mavi Bayraklı sahiller kontrol altında Antalya'da 4 plaja mavi bayrak verildi Antalya'da 4 plaja mavi bayrak verildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kandıra'nın mavi bayraklı plajlarında hafta sonu hareketliliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kandıra'nın mavi bayraklı plajlarında hafta sonu hareketliliği - Son Dakika
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