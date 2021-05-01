KANDIRA'NIN YAZLIKLARI, TAM KAPANMADA DOLDU - Son Dakika

KOCAELİ'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra ilçesinde yazlıkları bulunanlar, 17 gün sürecek tam kapanma nedeniyle evlerine geçti. Yazlıkçılar, sezonunu erken açtıklarını söyledi.

Tam kapanma kararı alınmasının ardından Kandıra'nın Karadeniz kıyısında bulunan Kefken, Kerpe ve Cebeci gibi tatil yerlerindeki yazlık evler doldu. Yazlık evlerine yerleşenler, kısıtlamanın ilk günlerinde bahçelerine çıkarak, güzel havanın tadını çıkardı.

Pandemi sürecinde yazlıklarının kendileri için kaçış noktası olduğunu söyleyen İnci Arslan, '17 günlük tam kapanma için buraya geldik. Buranın havası güzel, temiz. İzmit'te bulunan evimizde kapanmaktansa burada deniz kenarında veya ormanda yürüyüş yaparız, dedik. Burada çok iyi hissediyorum kendimi. Yürüyüş yapıyorum, hava da çok güzel, deniz sakin. Denize giremiyoruz ama buranın doğal güzelliği yetiyor' dedi.

İstanbul'da kalmak istemedikleri için Kerpe'de bulunan yazlıklarına geldiklerini söyleyen Banu Evin de '17 günlük kapanma sürecini değerlendirmek ve İstanbul'da kalmak istemediğim için buraya geldim. Pandemi sürecinde İstanbul'da bu 17 günü geçirmek kolay olmayacağı için burada süreyi değerlendirmek istedim. 17 günlük kapanma olacağı için ve hava da güzel olduğu için İstanbul'da eve tıkalı kalmak istemedim' diye konuştu.