Kandıra plajları, bayramdan sonra da dolu - Son Dakika

KURBAN Bayramı tatilinde, günübirlik gelenler ile yazlıkçıların akınına uğrayan Kocaeli 'nin Kandıra sahilleri, bayram sonrası da doldu.

Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra'nın Kefken, Kerpe, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajlarına Kurban Bayramı tatilinde akın oldu. Bölgeye özellikle yakın iller olan İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'den tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Bayram sonrası boşalacağı düşünülen plajlar, yine tatilcilerle doldu. Bayram tatilinin ardından da bölgede bulunan otel ve pansiyonlarda yer kalmadı.