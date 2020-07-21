Kandıra sahillerinde maske denetimi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Kandıra sahillerinde maske denetimi yaptı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı Kefken Jandarma Karakol ekipleri ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında sahilde maske denetimi yaptı. Açık alanlarda maske takma zorunluluğu bulunduğundan zabıta ve jandarma ekipleri, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği maske ve mesafe kurallarına göre denetim yaptı. Denetimlerde maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.



Hafta sonu yoğunluğundan dolayı zabıta ve jandarma ekipleri salgın döneminde hayati önem taşıyan maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Vatandaşların ise mase takma zorunluluğuna büyük ölçüde uydukları görüldü. - KOCAELİ