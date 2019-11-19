Son Dakika Haberleri: Kandıra Topluca grup yoluna kış bakımı
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Kandıra Topluca grup yoluna kış bakımı

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ilçesindeki 10 kilometrelik Topluca grup yolunu kış aylarına hazır hale getirmek için bakım ve onarım çalışması yaptı.

Kandıra Topluca grup yoluna kış bakımı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ilçesindeki 10 kilometrelik Topluca grup yolunu kış aylarına hazır hale getirmek için bakım ve onarım çalışması yaptı.


Büyükşehir Belediyesi, sadece şehir merkezlerinin değil, kent genelindeki köy yollarının ve alternatif yolların bakım, onarım ve yenilenmesini de ihmal etmiyor. Bu doğrultuda Kandıra ilçesi Topluca grup yoluna, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Kandıra'ya ulaşımda alternatif yol olarak kullanılan Topluca grup yoluna, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından bakım ve onarım çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında 4 bin 550 ton asfalt kullanıldı.


Bozulan yollar onarıldı


Büyükşehir Belediyesi, alt yapı ve doğal nedenlerden dolayı bozulan yolları hızlı bir şekilde onarıyor. Fen İşleri Dairesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yolların kış aylarına hazır hale getirilmesi sağlanıyor. Son olarak Kandıra ilçesine ulaşım sağlayan 10 kilometrelik Topluca Grup yolunda titizlikle gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarıyla bölge halkının memnuniyeti kazanıldı. - KOCAELİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:23 Kaynak: İHA
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