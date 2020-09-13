Kandıralı çiftçilere biberiye yetiştiriciliği eğitimi verildi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra'da tarımsal kalkınma sağlanması amacıyla hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik" projesi kapsamında 100 çiftçiye biberiye yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, eğitim programına Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden SEKAPARK AŞ Genel Müdürü Bayram Karakuş, ziraat mühendisleri ve başvurusu kabul edilen çiftçilerin katıldığı kaydedildi.

Programda alım garantili sözleşme imzalayan 100 çiftçiye getirisi yüksek olan biberiye yetiştiriciliğiyle ilgili bilgiler verildiği belirtilen açıklamada, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri tarafından verilen eğitimde biberiye bitkisi hakkında her yönüyle bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, programda çiftçilerin yapması gereken toprak işleme basamaklarının da anlatıldığı ve taban gübrelemeleri ve yapılacak olan sulama işlemlerinin detaylı bir şekilde çiftçilere aktarıldığı belirtildi.

İlçe ekonomisine 5 yılda 28 milyon lira katkı sağlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik" projesiyle biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştiricilerine destek verdiği hatırlatıldı.

Kandıra'da 100 kişiyle bin 100 dönüm alanda üretime başlanacak projeyle Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon lira doğrudan katkı sağlanacağı, çarpan etkisi ile ekonomik girdinin 80 milyon liraya ulaşacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar bildirildi:

"Büyükşehir, ekilen bitkilerin yağlarının çıkarılması için 40 dönüm alana tesis kuracak. Yağ Borsası'nın Kocaeli'de kurulması için girişimlerde bulunan Büyükşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende TÜBİTAK MAM ile ilaç, kozmetik ve takviye gıda üretimi protokolü imzalamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra'nın hikayesinin bu proje ile yazılacağını vurgulamıştı."