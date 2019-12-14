Kandıralı Kıbrıs gazilerine övünç madalyası tevcih edildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kandıralı Kıbrıs gazilerine övünç madalyası tevcih edildi - Son Dakika

Kandıralı Kıbrıs gazilerine övünç madalyası tevcih edildi

6 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Kıbrıs gazilerine düzenlenen 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratlarının Tevcihi' töreninde madalyaları takdim edildi.

Kandıralı Kıbrıs gazilerine övünç madalyası tevcih edildi, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Kıbrıs gazilerine düzenlenen 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratlarının Tevcihi' töreninde madalyaları takdim edildi.


Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazilerine madalyaları tevcih edildi. Kandıra Kaymakamlığı tarafından düzenlenen tören, Kandıra Namazgah Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene Valiliğinde düzenlenen törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, il protokolü, gaziler ve gazi aileleri katıldı. Törende İzmit'te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası tevcih edildi. Törene Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, ilçe protokolü ve gaziler ile aileleri katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kaymakam Mehmet Ünal, "Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve madalyalarını almaya gelen gazilerimize ve şehitlerimizin alilerine madalyalarını vereceğiz. Bu madalya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir armağanıdır" dedi.


Kaymakam Ünal'ın konuşmasının ardından tören, gazilere madalyalarının tevcih edilmesi ile sona erdi. - KOCAELİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kocaeli, Kandıra, Kıbrıs, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı
KKTC Başbakanı Tatar: Acil ihtiyaç nedeniyle İHA ve SİHA kullanımına izin verildi İş yerinde evli iki çalışanın gönül ilişkisi kurması, işten kovulma sebebi sayılacak Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışması

Son Dakika Haberleri
19:48 Soylu: Rakı Festivali, geleneklerimize uygun değil - Son Dakika Haber
19:45 AK Parti'de 3 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti - Son Dakika Haber
19:42 Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıya en çok ben üzüldüm - Son Dakika Haber
19:41 Tarsus'ta trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika Haber
19:34 Galatasaray-Ankaragücü maçı başladı! Canlı anlatım - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 20:01:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kandıralı Kıbrıs gazilerine övünç madalyası tevcih edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]