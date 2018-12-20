Kandıralı Öğrenciler Bisikletlerine Kavuştu

Kandıralı öğrencilere 5 yılda 2 bin 674 bisiklet dağıtan İzmit
Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan
, bu yıl da çocuklara bisikletlerini teslim etti. İzmit Belediyesi
başkanı Nevzat Doğan her yıl Kandıralı öğrencilere bisiklet sevinci yaşatıyor. Bu yıl da Kandıra Kapalı Spor salonunda düzenlenen bisiklet dağıtım töreninde 485 öğrenci büyük sevinç yaşadı. Törene İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kandıra Belediye Başkanı Ünal
Köken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yıldırım
, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı. Bisikletin dağıtıldığı törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Bizim zamanımız da bisiklet hep hayaldi, ama bugün en kaliteli bisikletleri Kandıra'daki yavrularımızla buluşturuyoruz. Bizim gördüğümüz eksiklikleri yavrularımız görmesin istiyoruz" dedi.
Proje Türkiye
'de ilk olarak İzmit'te başladığına değinen Doğan, "Her yıl ortaokul 1. sınıf öğrencilerine bisiklet dağıtıyoruz. 8 yılda dağıtılan bisiklet sayısı 80 bin oldu. Başkanımız Ünal Köken
Kandıra'da da bu projeyi birlikte uygulamayı talep etti. Bizler de kabul ederek binlerce öğrencimizi sevindiriyoruz. 5 yıldır birlikte Kandıra'daki çocuklarımızın da bisiklet hayallerini gerçekleştiriyor. Okullarımız 15 yıl öncesinden çok daha iyi. Daha yapacak çok işimiz var. Yeter ki desteğinizi esirgemeyin. Bu bereket devam edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
ve hükümetimiz bizim ilham kaynağımız. Güzel bir ekibin burada uygulayıcılarıyız. Bisikletler çocuklarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.
Bisiklet sevicinin yaşandığı etkinlikte Başkan Nevzat Doğan'a teşekkür eden Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ise, "Yavrularımıza bu heyecanı, bu güzellikleri yaşatan bu projenin mimarı, kıymetli ağabeyimiz Dr. Nevzat Doğan'dır. Bizim böyle bir bütçemiz yoktu ama Nevzat ağabeyimiz vardı. Allah kendisinden razı olsun. Orta okul 1. sınıf öğrencilerimizin hepsine 5 yıldır bisiklet dağıtıyor. Kandıramıza, milletimize ve çocuklarımıza ne hizmet getirilmesi gerekiyorsa, nereden alınacaksa almaya hazırım. Biz buralara keyif yapmak için değil, Kandıramıza hizmet etmek için geldik" şeklinde konuştu. - KOCAELİ