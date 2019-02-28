Son Dakika Haberleri: Kandıralılar Adnan Turan'ı Bağrına Bastı

Kandıralılar Adnan Turan'ı Bağrına Bastı

1 saat önce

Kandıra'nın köylerini adeta karış karış gezen Başkan Adayı Adnan Turan, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimler öncesinde hemşehrilerinin gönlüne girmeyi başardı.

Kandıralılar Adnan Turan'ı Bağrına Bastı, System.String[]

Kandıra'da köy, mahalle, sokak demeden her noktayı adım adım gezen Cumhur İttifakı AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan'a hemşehrileri yoğun ilgi gösteriyor. Başkan adayı Turan, son olarak köy ziyaretleri kapsamında üç ayrı noktaya daha gitti. Beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Şerefsungur, Hacışeyh ve Karadivan köylerini ziyaret eden Turan, burada hemşehrileri ile bir araya geldi. Mahalle muhtarları Muhammet Emin Yiğit, Metin Dönmez, Erol Akbaba'nın da hazır bulunduğu ziyaretlerin yanı sıra Turan, Hacışeyh Köyü'nde Muharrem-Nurgül Ercan ailesinin hanelerine de konuk oldu.

OMUZLARIMIZDAKİ SORUMLULUK ARTIYOR

Kandıra'nın hemen hemen her noktasında yoğun bir ilgi ile karşılandıklarını belirten Turan, yaptığı konuşmalarda "Gerek köylerimizde olsun gerekse Kandıra merkezinde tarafımıza göstermiş olduğunuz teveccüh omuzlarımızdaki sorumluluğu daha da arttırıyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bizim önceliğimiz hemşehrilerimizle aramızda gönül köprüleri kurmak" ifadelerine yer verdi.

6 MART'TA BEYANNAMESİNİ AÇIKLAYACAK

"Gönül belediyeciliği derken hizmet belediyeciliğini de bir kenara bırakmıyoruz tabi ki" diyen Turan, "Yapmayı planladığımız projelerimizi kısmen gittiğimiz yerlerde açıklıyoruz ama bunların tamamını beyannamemizle birlikte 6 Mart Çarşamba günü sizlerle paylaşacağız. Rabbim birlikte güzel hizmetler yapmayı nasip eder inşallah" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:12 Kaynak: Bültenler

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