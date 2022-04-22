Kandırılan kaçak göçmenler, jandarmadan yardım istedi - Son Dakika

İZMİR'de, Yunan adalarına geçme vaadiyle kandırılıp, terk edilen 94 kaçak göçmen, aç ve susuz olduklarını belirterek, jandarmadan yardım istedi.

Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için geçişi organize eden kişilerle anlaşan, 15'i kadın, 19'u çocuk toplam 94 Afganistanlı, Urla ilçesine bağlı Çılga Koyu mevkisindeki araziye getirildi. Kaçak göçmenlere burada bir süre bekleyeceklerini belirten organizatörler, daha sonra bölgeden ayrıldı. Göçmenler, aç ve susuz olduklarını belirterek jandarmadan yardım istedi. Bölgeye giden ekipler, göçmenleri yaya olarak Dalyan koyu mevkisine sevk etti. Burada ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin, Urla'ya bağlı Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı'na ardından da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği belirtildi.