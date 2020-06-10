Kandırılarak YPG/PKK'ya katılan oğullarının taziyesine gelen teröristleri kovdular - Son Dakika

YPG/PKK, Suriye'de devam eden iç savaş boyunca işgal ettiği bölgelerde binlerce genci kandırarak veya kaçırarak saflarına katmıştı.

Aileyi tehdit eden YPG/PKK'lılar, teröristin cesedini henüz teslim etmedi.

Çocuklarının mağdur olduğunu savunan aile, taziye çadırında YPG/PKK'lılarca asılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 'ın posterlerini de parçaladı.

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