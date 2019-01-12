Kandırıldıklarını Düşünen Suriyeliler Türk Patronu Dövüyor

Suriyelilerin patrona saldırması olay oldu.

Suriyelilerin patrona saldırması olay oldu. Alacaklarını temin edemediklerini düşünen suriyeliler patrona saldırıyor. Bir araya gelen bir grup işçi suriyeliler patronu böyle dövdü..

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