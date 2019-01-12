Son Dakika Haberleri: Kandırıldıklarını Düşünen Suriyeliler Türk Patronu Dövüyor

Kandırıldıklarını Düşünen Suriyeliler Türk Patronu Dövüyor

1 saat önce

Suriyelilerin patrona saldırması olay oldu.

Suriyelilerin patrona saldırması olay oldu. Alacaklarını temin edemediklerini düşünen suriyeliler patrona saldırıyor. Bir araya gelen bir grup işçi suriyeliler patronu böyle dövdü..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:27 Kaynak: Youtube

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