Kandırıldıklarını Düşünen Suriyeliler Türk Patronu Dövüyor
1 saat önce
Suriyelilerin patrona saldırması olay oldu.
Suriyelilerin patrona saldırması olay oldu. Alacaklarını temin edemediklerini düşünen suriyeliler patrona saldırıyor. Bir araya gelen bir grup işçi suriyeliler patronu böyle dövdü..
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:27 Kaynak: Youtube
Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor
Türk Kimyager, Karla Mücadelede Çığır Açacak Formül Geliştirdi
Son Dakika! Bakan Kurum: Tüm Marketlerimizde Bez ve File Uygulamasını Zorunlu Hale Getiriyoruz