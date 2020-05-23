Kandırılıp dağa götürülen kızına seslenen anne: "Kızım gel yarın bize de bayram olsun" - Son Dakika

Kandırılıp dağa götürülen kızına seslenen anne: "Kızım gel yarın bize de bayram olsun"

Kandırılıp dağa götürülen kızına seslenen anne: "Kızım gel yarın bize de bayram olsun" Anne Güllü Turan: -"En son HDP binasında görülmüş,defalarca sorduk hep inkar ettiler" -" Kızım sen evine dönersen eğer o gün bize bayram olur, evine dön bayramımızı kutlayalım" "Benim gibi yüreği yanan...

Kandırılıp dağa götürülen kızına seslenen anne: "Kızım gel yarın bize de bayram olsun"

Anne Güllü Turan:

-"En son HDP binasında görülmüş,defalarca sorduk hep inkar ettiler"

-" Kızım sen evine dönersen eğer o gün bize bayram olur, evine dön bayramımızı kutlayalım"

"Benim gibi yüreği yanan annelere sesleniyorum, gelin beraber mücadele edelim yavrularımız evlerine dönsün"

TUNCELİ - Tunceli'de 17 yaşında olan kızı Alev'in 2015 yılında terör örgütü yandaşları tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını belirten anne Güllü Turan"En son HDP binasında görülmüş,defalarca sorduk hep inkar ettiler. Kızım sen evine dönersen eğer o gün bize bayram olur, evine dön bayramımızı kutlayalım"dedi.

Anadolu Lisesi'nde başarılı bir öğrenci olan Alev Turan (17), 2015 yılında arkadaşıma gideceğim diyerek çıktığı evine geri dönmedi. Şehir merkezinde en son HDP binasına görüldüğü belirtilen Turan'dan aile hiçbir şekilde haber alamazken, terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılıp dağa götürüldüğünü öğrendi.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı eylemine de katılan Turan ailesi, sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle Tunceli'deki evlerine döndü. İHA muhabirine açıklama yapan ve HDP'de görülen kızını sormalarına rağmen hep inkar ettiklerini belirten anne Güllü Turan kızına seslenerek, evine dön bayramı kutlayalım diyerek çağrıda bulunurken,ninesinin Alev'i çok sevdiğini ve onun hasretinden vefat ettiğini kaydetti.

Öteyandan Alev'in kandırılmadan önce kullandığı sosyal medya hesabında bulunan kapak fotoğrafında, asker selamı vermiş bir çocuk ve "çok istersen geler bence" yazısı ise dikkat çekti.

"En son HDP binasında görülmüş"

Kızının Lise 2 inci sınıf öğrencisiyken 2015 yılında dağa götürüldüğünü belirten anne Güllü Turan "Kızım Anadolu lisesini okuyordu dersleri çok iyiydi ve öğretmenleri onu çok seviyordu. En son Cuma günü babası çarşıda gördü. Babasına bir arkadaşıma uğrayacağım demişti meğer HDP binasına gitmiş ve en son orada görülmüş. Defalarca sorduk hep inkar ettiler. Biz burada öyle bir kişiyi görmedik demişler. Sonra duyduk ki PKK'ya katılmış. Kızıma kim sebep olduysa Allah'ından bulsun onlar bizden beter olsunlar çünkü onlar kızımın hayatını yaktılar" dedi.

"Dönerse bayram olur"

Kızı evine dönerse o gün aileleri için bayram olacağını dile getiren anne Turan" Kızım sen evine dönersen eğer o gün bize bayram olur. Evine dön bayramımızı kutlayalım. Sensiz bayram olmaz. Ne olursun dön evine, senin yerin evindir. Sen hep okulda taktir belgesi alırdın. Başarılı bir öğrenciydin. Sen oraya ne için gittin yavrum devlette bizim için var askerde bizim için var. Orası bizim için değil. Biz ailece devletimizden memnunuz. Ayağımız taşa değse o bize yardım ediyor.Beni eğer izlersen lütfen dinle beni dön gel evine, ben senin hasretinle yanıyorum. Seni çok özledim, sürekli fotoğrafın yanımda, başarı belgelerin ve ojelerin elimde kızım. Gel okuluna devam et"diye konuştu.

Kendisi gibi yüreği yanan annelere de seslenen anne Turan, "gelin beraber mücadele edelim yavrularımız evlerine dönsün" mesajı verdi.

Kandırılıp dağa götürülen kızına seslenen anne: Kızım gel yarın bize de bayram olsun

Halkların Demokratik Partisi, kızım dizisi, Anne, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 02:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kandırılıp dağa götürülen kızına seslenen anne: 'Kızım gel yarın bize de bayram olsun' - Son Dakika

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