Kane'in golüne İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan olay tepki: Sonunda attın

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Almanya'yı 2-0 yenen İngiltere çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmayı büyük ilgiyle takip eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Harry Kane'in golü sonrası verdiği tepki gündem oldu.

"HARRY KANE, SONUNDA GOL ATTIN"

Almanya karşısında takımının ikinci kendisinin ise ilk golünü atan Harry Kane'den herkesin beklentileri oldukça fazlaydı. Boris Johnson'ın da beklentileri fazla olmalı ki, Harry Kane'in attığı gol sonrasında kendisine hakim olamayacak, "Harry Kane, Harry Kane! Sonunda gol attın!" Sözleriyle beklentilerini dile getirdi.