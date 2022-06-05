Kanepeden düşüp öldü - Son Dakika
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Kanepeden düşüp öldü

05.06.2022 10:50
Kanepeden düşüp öldü

MALATYA (İHA) – Malatya'ya bir düğüne katılmak üzere misafirliğe giden vatandaş., düğün sonrası uzandığı kanepede fenalaşarak yere düştü.

MALATYA (İHA) – Malatya'ya bir düğüne katılmak üzere misafirliğe giden vatandaş., düğün sonrası uzandığı kanepede fenalaşarak yere düştü. Hastaneye kaldırılan vatandaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, 23.50 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kent dışında yaşayan 42 yaşındaki H.A. bir yakınının düğüne katılmak üzere geldiği Defne Sokak'ta evde düğün sonrası dinlenmek üzere bir kanepeye uzandı. H.A. bir süre sonra fenalaşarak yere yığılırken, bölgeye çağrılan ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan H.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığı öğrenilen H.A.'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kanepeden düşüp öldü - Son Dakika

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