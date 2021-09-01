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Kanepenin altındaki çukurda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kanepenin altındaki çukurda yakalanan şüpheli tutuklandı

01.09.2021 20:25
Kanepenin altındaki çukurda yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, geçen 27 Temmuz'da husumetli olduğu akrabasının evini kurşunlayıp, balkonda oturan 8 aylık hamile yengesi Meltem Artın'ı (31) omzundan yaralayan ve 35 gün sonra evinde kanepenin altına gizlediği çukurda jandarma tarafından yakalanan Gökhan Kılıç (40), bugün...

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, geçen 27 Temmuz'da husumetli olduğu akrabasının evini kurşunlayıp, balkonda oturan 8 aylık hamile yengesi Meltem Artın'ı (31) omzundan yaralayan ve 35 gün sonra evinde kanepenin altına gizlediği çukurda jandarma tarafından yakalanan Gökhan Kılıç (40), bugün sevk edildiği Saruhanlı Adliyesi'nde tutuklandı.

Saruhanlı ilçesi kırsal Dilek Mahallesi'nde yaşayan Gökhan Kılıç, geçen 27 Temmuz'da husumetli olduğu akrabasının evini kurşun yağmuruna tuttu. Kılıç'ın tabancasından çıkan 2 şarjör mermiden biri evin balkonunda oturan 8 aylık hamile yengesi Meltem Artın'ın (31) sağ omuzuna isabet etti. Artın hastaneye kaldırılırken, Kılıç hızla olay yerinden uzaklaşıp, gözden kayboldu. Dilek Mahallesi Jandarma Karakolu ekipleri, olayın ardından Kılıç'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ancak tüm çabalara rağmen Kılıç'ın izine ulaşılamadı. Dün, gelen bir ihbar üzerine jandarma harekete geçti. Kılıç'ın evine operasyon düzenlendi. Ancak Kılıç, evde bulunamadı. Durumdan şüphelenen jandarma, halı ve kanepelerin altına kadar evi didik didik aradı. Kılıç, saklandığı kanepenin altındaki çukurda, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakalandı. Gözaltına alınan Kılıç, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Saruhanlı Adliyesi'nde, 'ateşli silahla kasten yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.


Kanepenin altındaki çukurda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kanepenin altındaki çukurda yakalanan şüpheli tutuklandı

Saruhanlı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kanepenin altındaki çukurda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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