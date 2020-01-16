Kanepenin içinde ağır yaralı bulunan kadın hastanede öldü - Son Dakika
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Kanepenin içinde ağır yaralı bulunan kadın hastanede öldü

6 saat önce

Mardin'de bir evde kanepenin içinde ağır yaralı bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kanepenin içinde ağır yaralı bulunan kadın hastanede öldü, System.String[]

Mardin'de bir evde kanepenin içinde ağır yaralı bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, merkez Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki apartman dairesinde kavga seslerinin duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.


Eve kapısını kırarak giren polis ekipleri, darbedilen Ş.Ç'yi kanepenin içinde ağır yaralı buldu.


112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırılan Ş.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.

Yenişehir, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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