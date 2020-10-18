Kanga golle tanıştı

Hes Kablo Kayserispor'un Fransız forveti Wilfried Kanga ilk golünü attı.

Ligin 5.haftasında sahasında Sivasspor'a mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'un tek golünü Wilfried Kanga attı. Maça ilk 11'de başlayan ve 52.dakikada takımının eşitlik sayısını sağlayan Kanga, ligdeki ilk golünü de attı.

22 yaşındaki forvet gol sevincini takım arkadaşları ile paylaştı ama maç sonrasında da sahadan yenilginin üzüntüsü ile ayrıldı. - KAYSERİ