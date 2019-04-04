Kangal Belediye Başkanı Apaydın Mazbatasını Aldı

Sivas'ın Kangal ilçesinde belediye başkanı seçilen Kürşat Apaydın, mazbatasını aldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde belediye başkanı seçilen Kürşat Apaydın, mazbatasını aldı.



Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkanı seçilen Apaydın, İlçe Seçim Müdürlüğünden mazbatasını aldı. Belediye binasına geçen Apaydın, eski belediye başkanı Mehmet Öztürk'ten görevi devraldı.



Görevinin hayırlı olmasını dileyen Apaydın, "Kangal'ımız için hayırlı olsun. Daha güzel bir Kangal inşa edeceğiz." dedi.



Programa, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Uğur Bulut ve vatandaşlar katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi

Dünyaca Ünlü İsim Britney Spears, Rehabilitasyon Merkezine Yatırıldı!

İmamoğlu'ndan "Türkiye'nin Sonraki Cumhurbaşkanı Siz misiniz?" Sorusuna Yanıt: Allah Bilir

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Göreve Geldiği İlk Gün Sözünü Tuttu