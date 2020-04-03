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Kangal Belediyesi girişine "dezenfekte yolu" yaptırıldı
7 saat önce
Sivas'ın Kangal ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye girişine dezenfekte yolu yaptırdı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye girişine dezenfekte yolu yaptırdı.
Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde dezenfeksiyon işlemlerinin aralıksız devam ettiği belirtildi
Vatandaşların sağlığı için her türlü tedbiri üst düzeyde tuttuklarını vurgulayan Apaydın, "Yaklaşık 12 bin liraya yaptırılan ve dezenfekte amaçlı kullanılacak olan yol, mesai saatleri içerisinde çalışacak. Bu saatler içerisinde Kangal halkının hizmetinde olacak." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:28 Kaynak: AA
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