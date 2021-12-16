Üye Girişi
Kangal çiftliğinin gözdesi "Cesur"un yavruları için sıraya girdiler - Son Dakika

Kangal çiftliğinin gözdesi "Cesur"un yavruları için sıraya girdiler

16.12.2021 11:01

Sivas'ta soyunun en az 40 yıl öncesine dayandığı, doğuştan dilinde taşıdığı "mühür" şeklindeki leke ve kan tahlilleriyle tescillenen 2 yaşındaki Kangal köpeği "Cesur"un henüz dünyaya gelmemiş yavruları için yaklaşık 200 kişi sıraya girdi.

Sivas'ta soyunun en az 40 yıl öncesine dayandığı, doğuştan dilinde taşıdığı "mühür" şeklindeki leke ve kan tahlilleriyle tescillenen 2 yaşındaki Kangal köpeği "Cesur"un henüz dünyaya gelmemiş yavruları için yaklaşık 200 kişi sıraya girdi.

Kentte dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla 5 ay önce faaliyete geçirilen Sivas Valiliği Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi'nde yetiştirilen "Cesur", heybetli görünümünün yanı sıra doğduğunda dilinin üzerinde oluşan "Mühür" diye tabir edilen lekeyle dikkati çekiyor.

Çiftlikte damızlık olarak kullanılacak, yaklaşık 60 kilogram ağırlığındaki erkek Kangal köpeği Cesur'un henüz doğmamış yavruları için çok sayıda kişi sıra bekliyor.

Merkezin müdürü Doğan Aydın, AA muhabirine, Kangal köpeklerinin dilinde mührün çok nadir görüldüğünü belirterek, "Cesur, İstanbul'daki 'Sivas Günleri' programında yoğun ilgi gördü. Buna karşılık yavru talepleri oldu. Şu anda yaklaşık 200 kişi yavru talebi için sırada bekliyor. İnşallah yavruları olursa soyunun devamı için onları da sahiplendireceğiz." diye konuştu.

Cesur'a merkezde çok özel bir ilgiyle bakıldığını anlatan Aydın, yemek, bakım ve gezinti saatlerinin planlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Özel ilgiyle yetiştirilen "Cesur"un bakıcısı da aynı köyden

Merkezde yetiştirilen köpeklerin bakımıyla ilgilenen Özkan Özvatan ise Cesur'un soyunun geldiği Kangal ilçesine bağlı Deliktaş köyünde doğduğunu ve bu köyün, safkan Kangal köpekleriyle ünlü olduğunu anlattı.

Yıllardır Kangal köpekleriyle iç içe yaşadığını ve Cesur'un soyunun en az 1980'li yıllara dayandığını dile getiren Özvatan, "Çok ünlü, koruma iç güdüsüyle yetişmiş, koyunların içinden gelmiş bir köpek. Dilindeki mühür, kafa yapısı, gözündeki sürmeler, ayakları ve sırtındaki sarımsı renk, her şeyi ile safkan Kangal köpeğinin bütün özelliklerini taşıyor. Cesur, Deliktaş köyü 'Mırcey' (köydeki eski bir kangal köpeğinin ismi) soyundan geliyor. Bu soy, dilindeki mührü, kan tahlilleri ve koyunla ilişkisi olsun, kendini her şekilde kanıtlamıştır." dedi.

Özvatan, Cesur'un çok akıllı bir Kangal köpeği olduğunu vurgulayarak, "Asla zarar vermez. Çocuk bile gelse hiçbir şey yapmaz, döşüne alır o şekilde korur. Cesur için koyun dedin mi akan sular durur. Allah onu koyun için yaratmış. En önemli özelliklerinden birisi de koyunlara ve sahibine sahip çıkmasıdır." ifadelerini kullandı.

Cesur'un bakımıyla kendisinin ilgilendiğini aktaran Özvatan, "Yemeği, suyu, bakımı her şeyi saatlidir. Barınağını ve kişisel temizliğini biz yapıyoruz. Aşısını ve tüm sağlık kontrollerini de burada veteriner hekimimiz yapıyor. Günün 24 saati gözetimimiz altında." diye konuştu.

Özvatan, Cesur'un ilk yavrularını nisan mayıs gibi almayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kangal çiftliğinin gözdesi Cesur un yavruları için sıraya girdiler
Kangal çiftliğinin gözdesi Cesur un yavruları için sıraya girdiler
Kangal çiftliğinin gözdesi Cesur un yavruları için sıraya girdiler
Kangal çiftliğinin gözdesi Cesur un yavruları için sıraya girdiler
Kangal çiftliğinin gözdesi Cesur un yavruları için sıraya girdiler

Damızlık, Kangal, Aydın, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kangal çiftliğinin gözdesi 'Cesur'un yavruları için sıraya girdiler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:38 Şeytanın aklına gelmez! Abla-kardeş tekstil piyasasında 100 milyonluk vurgun yaptı
11:13 Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan mı açıklayacak? İşte masadaki son rakam
11:09 Sahte içkiden ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor, can kaybı 23'e yükseldi
11:03 AK Partili vekilin "ekonomik sıkıntı bizimle ilgili değil" sözü sosyal medyada olay oldu
10:58 Aziz 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Efnan'ın tırtıldan kelebeğe dönüşümü
10:53 Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak
10:52 195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı
10:52 Tıp dünyası şokta! Genç kadın hamile kaldı ama bebek karaciğerinde oluştu
10:51 İki hafta önce doğum yapmıştı! Özge Özpirinççi kısacık sürede tüm doğum kilolarından kurtuldu
10:50 AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor
Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu         
11:47
Şeytanın aklına gelmez! Abla-kardeş tekstil piyasasında 100 milyonluk vurgun yaptı Şeytanın aklına gelmez! Abla-kardeş tekstil piyasasında 100 milyonluk vurgun yaptı         
11:38
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
10 gün önce taburcu edilmişti! 1 aylık bebek kundağında ölü bulundu 10 gün önce taburcu edilmişti! 1 aylık bebek kundağında ölü bulundu         
10:44
Cinayeti aydınlatan detay! Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Cinayeti aydınlatan detay! Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
09:46
Tamamen doğal oluşumlu! 195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı Tamamen doğal oluşumlu! 195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı         
09:38
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu         
06:15
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 11:53:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kangal çiftliğinin gözdesi "Cesur"un yavruları için sıraya girdiler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement