Kangal cinsi köpek baltalı saldırıya uğradı - Son Dakika

Samsun'da sahipli olan kangal cinsi köpek baltalı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan köpek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak telef oldu. Sahibi ise jandarmaya şikayette bulunarak saldırganın bulunmasını istedi.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tavuk çiftliği işleten Ömer Akın Akman'a ait kangal cinsi köpek, çiftliğin alt tarafındaki dereye atılmış halde kanlar içinde yaralı bulundu. Balta veya orak ile saldırıya uğrayan Zalım adlı köpek vatandaşların haber vermesiyle sahibi tarafından veterinere götürüldü. Zalım'ın durumu ağırlaşınca Doğal Yaşamı ve Canlıları Sevme Koruma Yaşatma Derneği'ne (Doğacander Derneği) haber verildi. Kavak jandarmaya bilgi verilerek sahibi eşliğinde köpek Samsun Hayvan Hastanesine götürülerek burada gerekli müdahalesi yapıldı. Sonrasında Doğacander Derneği özel bir veteriner kliniğine yatışını gerçekleştirdi. Klinik raporuna balta veya orak yaralanması olarak geçen saldırıda köpeğin sağ arka göz, sağ sol spacula ciddi zarar almış, akciğer ödem almış ve birçok organ derin yaralar aldığı ortaya çıktı. Köpek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak telef oldu.

Köpeğin sahibi Ömer Akın Aklan, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığına saldırganın bulunması için şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN