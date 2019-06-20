Kangal'da çatışma: 3 yaralı
41 dakika önce
Sivas'ın Kangal ilçesinde çıkan çatışmada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:23 Kaynak: İHA
'ın Kangal
ilçesinde çıkan çatışmada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Kangal ilçesinde Malatya
istikametinden gelmekte olan dört araç polis tarafından durdurulmak istendi. Araç
sürücüsünün 'dur' ihtarına uymaması üzerine çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılar arasında polis memuru olmadığı belirtildi. Durdurulmak istenen araçların bir banka soygununa karıştıkları ileri sürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınanlar olduğu, kaçan iki kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - SİVAS
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