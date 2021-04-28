Kangal'da ihtiyaç sahiplerine 500 gıda kolisi dağıtılacak - Son Dakika

Kangal'da ihtiyaç sahiplerine 500 gıda kolisi dağıtılacak
28.04.2021 11:23
Sivas'ın Kangal ilçesinde faaliyet gösteren bir madencilik firması, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 500 ramazan kolisini Kangal Belediyesi sosyal marketine teslim etti.
Sivas'ın Kangal ilçesinde faaliyet gösteren bir madencilik firması, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 500 ramazan kolisini Kangal Belediyesi sosyal marketine teslim etti.
Kangal Esnaf ve Sanatkarlar Odası aracılığıyla teslim edilen gıda kolileri, kaymakamlık ve belediyenin tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Aksu Madencilik Müdürü Abdülkadir Albayrak, yaptığı açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamak bizleri mutlu etmektedir. Firma olarak tek dileğimiz bir an önce bu zorlu salgın günlerini geride bırakmak." dedi.
Son Dakika Ava giderken avlandı! Ünlü borsa spekülatörü de kripto para mağduru çıktı Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor Bu kadarına da pes! Kaçak kullanımı tespit için havalanan droneyi taşladılar Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi Korku dolu anlar! Vazgeçirmek için uğraşanların gözlerine baka baka kendini boşluğa bıraktı