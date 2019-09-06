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Kangal'da kapanan okullar velileri harekete geçirdi

1 saat önce

Sivas'ın Kangal ilçesinde ikili eğitim veren Kuşkayası İlköğretim Okulu ve ilçe merkezinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğrenci azlığı nedeni ile kapatıldığı iddia edildi.

Kangal'da kapanan okullar velileri harekete geçirdi, System.String[]

Sivas'ın Kangal ilçesinde ikili eğitim veren Kuşkayası İlköğretim Okulu ve ilçe merkezinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğrenci azlığı nedeni ile kapatıldığı iddia edildi.


İlçede öğrenci azlığı nedeniyle kapatıldığı iddia edilen okullarda çocukları bulunan 18 veli, bugün ilçe merkezinde bir araya gelerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gitti. Okullarının neden kapatıldığını öğrenmek isteyen veliler, alınan karara karşı olduklarını belirtip, okulların açılması için imza kampanyası başlattı. Öğrencilerin yatılı okullarda kalmasını istemediklerini belirten veliler, "Çocuklarımızın bizden uzaklaşmasını, yatılı okumalarını istemiyoruz. Köylerden şehre mi göçelim? Bu mu isteniyor? Biz köylerimizi terk etmek istemiyoruz. Kapatılan okulumuz açılsın" dediler.


Okulların açılmasına bir hafta kala öğrendiler


Kangal ilçe merkezinde kapatılan Çok Programlı Anadolu Lisesi velileri ise, okulun kapatıldığını okulların açılmasına bir hafta kala öğrendiklerini belirttiler. Okul Aile Birliği Başkanı Müslüm Kel yaptığı açıklamada, "Okulumuzun kapatıldığını yeni öğrendik. Bize neden daha önce bilgilendirme yapılmadı? Yapılsa idi bir şekilde köydeki veya çevremizdeki insanlarımızdan öğrenci sayısını artırmak için destek alırdık. Şimdi bizi meslek lisesine yönlendiriyorlar. Orası hem ilçe merkezine çok uzak hem de kız çocuklarımız o okulda eğitim görmek istemiyor. Biz okulumuzun kapatılmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kuşkayası, Kangal, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:39 Kaynak: İHA
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