Kangal'da Kaza 1 Ölü 3 Yaralı
47 dakika önce
Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
Sivas
'ın Kangal
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Malatya
- Sivas karayolu Kangal ilçesi Yeşildere
mevkisinde meydana geldi. İ. Öz (65) yönetiminde ki 58 BD 960 plakalı otomobil Malatya'dan Sivas istikametine seyir halineyken yol kenarında ki çakıla girip kaydı. Kayan araç yola devrildi. Araçta bulunan Medine Öz (64) olay yerinde hayatını kaybetti. İ Öz, M. Öz (24) ve S. Öz (22) ise yaralandılar. Yaralılar Kangal Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:19 Kaynak: İHA
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