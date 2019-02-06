Son Dakika Haberleri: Kangal'da Kaza 1 Ölü 3 Yaralı

Kangal'da Kaza 1 Ölü 3 Yaralı

47 dakika önce

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kangal'da Kaza 1 Ölü 3 Yaralı, System.String[]
Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Malatya - Sivas karayolu Kangal ilçesi Yeşildere mevkisinde meydana geldi. İ. Öz (65) yönetiminde ki 58 BD 960 plakalı otomobil Malatya'dan Sivas istikametine seyir halineyken yol kenarında ki çakıla girip kaydı. Kayan araç yola devrildi. Araçta bulunan Medine Öz (64) olay yerinde hayatını kaybetti. İ Öz, M. Öz (24) ve S. Öz (22) ise yaralandılar. Yaralılar Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:19 Kaynak: İHA

Sivas, Kangal, 3. Sayfa
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