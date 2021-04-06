Kangal'da öksüz ve yetimlerin ihtiyaçlarının karşılanması için esnafa kumbara dağıtıldı - Son Dakika

Sivas'ın Kangal ilçesinde 120 esnafa, "Yetim Gülerse Kangal Güler Projesi" kapsamında kumbara dağıtıldı.

Kangal Kaymakamlığı ve Kangal Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının ortak yürüttüğü projeyle, ilçe ve köylerde tespiti yapılan 45 öksüz ve yetim çocuğun yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyor.

İlçe esnafına dağıtılan kumbaralar bayramdan bir gün önce toplanarak kaymakamlık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile esnaf odasından oluşan bir komisyonla açılacak, kumbaralardan toplanan paralar ile öksüz ve yetimlere bayramlık kıyafet alınacak.

Kumbara dağıtımına katılan Kangal Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Oğuz Erdoğan, "Kangal Kaymakamlığının '700 Fikir 700 Proje' kapsamında hazırlamış olduğu projeye biz de esnaf odası olarak dahil olduk. Hiçbir öksüzün, hiçbir yetimin bayrama kalplerinin buruk bir şekilde girmesini istemiyoruz. Bu bayramda, diğer bayramlarda da olduğu gibi Allah nasip ederse yetim ve öksüzlerimizin yüzlerini güldüreceğiz." diye konuştu.