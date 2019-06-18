Son Dakika Haberleri: Kangal'da sağanak yağış hasara yol açtı
Son Dakika Güncel Haber

Kangal'da sağanak yağış hasara yol açtı

49 dakika önce

Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hasara yol açtı.

Kangal'da sağanak yağış hasara yol açtı, System.String[]
Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan şiddetli yağış hasara yol açtı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde öğle saatlerinden sonra etkili olan şiddetli yağış şehir merkezinde yolların dereye dönmesine neden oldu. Caddeler sular altında kaldı. Bazı evleri su bastı, yollar hasar gördü. Pınarbaşı mahallesi Yeni Sivas Caddesinde ikamet eden Aysel İçer'e ait tek katlı evi de su bastı. Ev kullanılmaz hale geldi. Evin bahçesi göle döndü. Evde ikamet eden İçmez ailesi evlerinden çıkmakta güçlük çekti. İçer, sel sularının neden olduğu hasarının giderilmesi için yardım beklediğini belirtti. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:41 Kaynak: İHA
Sivas, Kangal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı Son dakika! Valilik açıkladı: Trabzon'daki selde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı Japonya'da 6,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:30:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kangal'da sağanak yağış hasara yol açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]