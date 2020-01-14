Kangal'daki termik santrale kısmen üretim izni - Son Dakika
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Kangal'daki termik santrale kısmen üretim izni

6 saat önce

Sivas'ın Kangal ilçesindeki termik santrale kısmen üretim izni verildi.

Kangal'daki termik santrale kısmen üretim izni, System.String[]

Sivas'ın Kangal ilçesindeki termik santrale kısmen üretim izni verildi.

1 Ocak'ta "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar mühürlenen termik santralde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Denetimlerin ardından baca gazı arıtma tesisi bulunan ve "geçici faaliyet belgesi" alınan üçüncü ünitedeki mühür kaldırıldı.

Termik santraldeki üçüncü ünitede kazanların ateşlemesinin yapıldığı, gece saatlerinde tam kapasiteye ulaşılacağı ifade edildi.

Öte yandan baca gazı arıtma tesisi olmayan birinci ve ikinci ünitede üretim izni bulunmuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülke genelindeki termik santrallere çevre yatırımlarını tamamlaması için 31 Aralık 2019'a kadar süre tanımıştı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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