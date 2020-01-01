Kangal'daki termik santralin faaliyetleri durduruldu - Son Dakika
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Kangal'daki termik santralin faaliyetleri durduruldu

6 saat önce

Sivas'ın Kangal ilçesindeki termik santralin faaliyetleri, "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu.

Kangal'daki termik santralin faaliyetleri durduruldu, System.String[]

Sivas'ın Kangal ilçesindeki termik santralin faaliyetleri, "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelindeki termik santrallere çevre yatırımlarını tamamlaması için tanınan süre 31 Aralık'ta sona erdi.

Sürenin dolmasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Kangal'da özel bir şirket tarafından işletilen, ilçeye 25 kilometre mesafedeki yaklaşık 650 işçinin çalıştığı termik santrali denetledi.

Ekipler, yaptıkları denetimde birinci ve ikinci ünitede baca gazı arıtma tesisi olmadığı tespit edilen termik santralin faaliyetlerini "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durdurdu.

Kangal, Aralık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:30 Kaynak: AA
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