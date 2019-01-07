Son Dakika Haberleri: Kangal'ın 'Drone' Tepkisi

Kangal'ın 'Drone' Tepkisi

1 saat önce

SİVAS'ta üretim merkezinde yetişen 'Zorba' isimli erkek Kangal köpeği, kendisini görüntüleyen drone'u hamle yaparak, uzaklaştırmaya çalıştı.

Kangal'ın 'Drone' Tepkisi, System.String[]
SİVAS'ta üretim merkezinde yetişen 'Zorba' isimli erkek Kangal köpeği, kendisini görüntüleyen drone'u hamle yaparak, uzaklaştırmaya çalıştı.

Sivas merkeze 10 kilometre mesafedeki 2003 rakımlı Meraküm tepesinde kurulu olan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nde yetiştirilen safkan Kangallar, yurt içi ve yurt dışından meraklıların ilgi odağı oluyor. Özellikle kış aylarında ırkının bütün özelliklerini sergileyen ve koruma içgüdüsü en yüksek düzeye çıkan Kangal köpekleri yoğun talep görüyor.  'Anadolu Aslanı' ve 'Anadolu Kar Leoparı' olarak nitelendirilen Kangal köpekleri, sahibi ve bulunduğu bölgeyi koruma içgüdüsü en yüksek düzeyde olan köpeklerden biri olarak kabul ediliyor. Hüseyin Yıldız'ın işletmeciliğini yaptığı üretim merkezinde yetişen 2,5 yaşındaki 'Zorba' isimli Kangal köpeği, koruma içgüdüsünü farklı bir boyuta taşıdı. Zorba, kendisini görüntülemeye çalışan drone'u uzaklaştırmak için hamle yaptı. Köpeğin bu anları objektiflere yansıdı. Uzman Hüseyin Yıldız, "Kangal köpekleri, tehdit olarak algıladığı her şeye refleks gösterir" dedi.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:19 Kaynak: DHA

Sivas, Kangal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bando Ekibinin İdam Protestosu, Ülkeyi Karıştırdı İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları Şubat Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz Olacak

Son Dakika! Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik, 4 Mürettebatı Kurtardı Eltiler, Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 11:32:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kangal'ın 'Drone' Tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]