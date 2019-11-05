Son Dakika Haberleri: Kangal Kaymakamı Erinç Demir görevine başladı
Son Dakika Güncel Kangal Kaymakamı Erinç Demir görevine başladı

Kangal Kaymakamı Erinç Demir görevine başladı

6 saat önce

Kangal Kaymakamı Erinç Demir göreve başladı.

Kangal Kaymakamı Erinç Demir görevine başladı, System.String[]

Kangal Kaymakamı Erinç Demir göreve başladı.


Göreve başlayan Demir ziyaretçilerini kabul etmeye devam ediyor. Esnaf Kefalet Kooperatifi yönetimi de Demir'i makamında ziyaret etti STK'larla birlikte çalışacaklarını ve istişare halinde olacaklarını belirten Demir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip heyete teşekkür etti. - SİVAS

Kangal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:13 Kaynak: İHA
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