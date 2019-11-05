Kangal Kaymakamı Erinç Demir görevine başladı

Kangal Kaymakamı Erinç Demir göreve başladı.



Göreve başlayan Demir ziyaretçilerini kabul etmeye devam ediyor. Esnaf Kefalet Kooperatifi yönetimi de Demir'i makamında ziyaret etti STK'larla birlikte çalışacaklarını ve istişare halinde olacaklarını belirten Demir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip heyete teşekkür etti. - SİVAS