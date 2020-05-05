Kangal köpeği hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Zanlıların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, köpeğin çalındığı tespit edildi.

Evinin etrafını arayan ve "Cesur" adlı köpeğini bulamayan Karagöz, polise haber verdi.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi'nde müstakil bir evde yaşayan Bayram Karagöz bir süre Kangal cinsi köpeğinin sesini duyamayınca bahçeye çıktı.

Kayseri 'de bir eve giren hırsızlar, 2 yaşındaki "Cesur" isimli kangal köpeğini çaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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