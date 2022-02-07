Kangal köpeği insana yönelik 'öldür', 'saldır' veya 'ısır' komutuna uymuyor - Son Dakika

SİVAS Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, Kangal köpeklerinin, Pitbull ve Dogo Argentino cinsi köpeklerin aksine komutsuz hareket ettiğini ve sahibinin saldırtmaya yönelik komutuna içgüdüsel yaklaştığını söyledi. Yalçınkaya, "Kangal köpeği, herhangi birine 'saldır' 'öldür', 'ısır' gibi komutlarda diğer laboratuvar ırkı köpekler gibi değildir. İçgüdüsel olarak hareket ettiği için zarar vermemektedir. Birebir insan yaralanması ve ölümüne neden olan bir köpek ırkı değildir. Dışarıdan gelen tehdidi hissedip öldürmeden, ısırmadan müdahale ediyor" dedi.

Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Yalçınkaya, Kangal köpeklerinin karakter yapılarıyla ilgili bilgiler verdi. Yalçınkaya, özellikle saldırgan davranışlarıyla bilinen başta Pitbull ve Dogo Argentino olmak üzere Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully cinsi köpekler ile Kangal köpeği arasındaki farkı anlattı. Sahibinin kötü niyetli olsa dahi Kangal köpeklerinin hiçbir zaman zararlı hayvan olmadığını belirten Yalçınkaya, "Bazı köpek ırkları var ki saldırıp ısırabiliyor, zararlı bir hale gelebiliyor ancak bir Kangal köpeğine ne kadar kötü bir eğitim verilirse verilsin, hiçbir zaman zararlı bir köpek haline gelmiyor. Kangal köpeğinin öyle bir yapısı var ki sürüsüne veya bulunduğu ortama herhangi bir canlı yaklaştığı zaman buna tepki gösterir veya etkisiz hale getirir ama asla onu öldürme odaklı hareket etmez" dedi.

'ÖLDÜRÜCÜ DEĞİL UZAKLAŞTIRICI'Kangal köpeğinin insana yönelik hiçbir zaman öldürücü olmadığını söyleyen Yalçınkaya, "Örneğin; bir hırsızı yakaladığı zaman sadece üzerine çöküp bekler. Eğer hırsız hareket edip kaçmaya çalışırsa durdurmak için saldırır yani Kangal, öldürücü değil uzaklaştırıcıdır. Kangal köpeğinin diğer köpeklerden bir farkı da bulunduğu ortama karşı herhangi bir tehdit hissettiği anda buna müdahalesini yapar ancak bu öldüresiye bir müdahale olmaz. Sahibi gelene kadar onu etkisiz hale getirerek üzerine yatıp bekler. Kangal köpeği herhangi birisine 'saldır', 'öldür', 'ısır' gibi komutlarda diğer laboratuvar ırkı köpekler gibi değildir. İçgüdüsel olarak hareket ettiği için zarar vermemektedir. Birebir insan yaralanması ve ölümüne neden olan bir köpek ırkı değildir. Bu ırk yüzyıllardır insanlarla yaşayan bir ırktır. Dışarıdan gelen tehdidi hissedip öldürmeden, ısırmadan müdahale ediyor" diye konuştu.

Kangal köpeklerinin insancıl olduğunu söyleyen Yalçınkaya, "500 metrekarenin üzerinde arazisi olan bir evde Kangal köpeği rahatlıkla beslenebilir. Yarın ne yapacağı belli olmayan bir köpeği beslemektense Kangal köpeği bir sıkıntı yaratmaksızın ailenizin ferdi olarak kalmaya devam edecektir. Böyle bir canlıyı beslemek kadar güzel bir şey yok. En azından bu şekilde riskiniz olmaz. Bu işte ise doğru adres çok önemli. Safkan Kangal köpeği besleyen birimlerden alınırsa daha sağlıklı bir seçim yapmış olurlar. Geçmişi belli bir canlının soyundan almış olurlar" dedi.