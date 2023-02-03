Kangal köpeği kuzunun süt annesi oldu - Son Dakika
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Kangal köpeği kuzunun süt annesi oldu

03.02.2023 11:04

Kangal köpeği kuzunun süt annesi oldu Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir işletmede kangal köpeği, annesinin sahiplenmediği yavru kuzuya annelik yaparak onu emziriyor.

Kangal köpeği kuzunun süt annesi oldu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir işletmede kangal köpeği, annesinin sahiplenmediği yavru kuzuya annelik yaparak onu emziriyor.

Elazığ'da annesinin sahiplenmediği 1 kuzuya, kangal köpeği sahip çıktı. Köpek, kuzuyu emziriyor ve kendi yavruları gibi bakıyor. Dişi kangal köpeği kuzuyu emzirmeye ve kendi yavrularıyla birlikte bakmaya başladı. Kangal köpeğinin kuzuyu emzirdiği anlar sahipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Baskil, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kangal köpeği kuzunun süt annesi oldu - Son Dakika

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