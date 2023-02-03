Elazığ'da annesinin sahiplenmediği 1 kuzuya, kangal köpeği sahip çıktı. Köpek, kuzuyu emziriyor ve kendi yavruları gibi bakıyor. Dişi kangal köpeği kuzuyu emzirmeye ve kendi yavrularıyla birlikte bakmaya başladı. Kangal köpeğinin kuzuyu emzirdiği anlar sahipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

Baskil, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kangal köpeği kuzunun süt annesi oldu - Son Dakika

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