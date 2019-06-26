Kangal köpeği sezaryenle 11 yavru doğurdu
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Kangal köpeği sezaryenle 11 yavru doğurdu Sivas'ta 'Haskız' adlı Kangal köpeği, hayvan hastanesinde sezaryenle 11 yavru dünyaya getirdi.
Kangal
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:37 Kaynak: İHA
köpeği sezaryenle 11 yavru doğurdu Sivas
'ta 'Haskız' adlı Kangal köpeği, hayvan hastanesinde sezaryenle 11 yavru dünyaya getirdi.
SİVAS - Sivas'ta 'Haskız' adlı Kangal köpeği, hayvan hastanesinde sezaryenle 11 yavru dünyaya getirdi.
Sivas Meraküm mevkiinde İç Anadolu
Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nde bulunan 4,5 yaşındaki gebe kangal köpeğinin doğumu bir süre geçikti. 'Haskız' adlı kangal köpeği bunun üzerine yetiştiricisi Hüseyin Yıldız
tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Burada veterinerler tarafından yapılan ilk muayenenin ardından 'Haskız'ın sezaryenle doğum yapılmasına karar verildi. veteriner tarafından ameliyata alınan 'Haskız' başarılı operasyonla 11 yavru Kangal dünyaya getirdi. Kuvöze konulan 11 yavru kangal köpeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 'Haskız' ise operasyonun ardından taburcu edildi. Taburcu edilen Haskız, operasyonda bitkin düşünce yavrularına çiftlikte bulunan ve bir süre önce doğum yapan 'Kobrakız' adlı Kangal köpeği annelik yaptı.
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