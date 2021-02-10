Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada - Son Dakika

Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada

10.02.2021 08:54

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sürü sahiplerinin kurt saldırılarından korunmada en büyük yardımcıları olan Kangal köpeklerinin haberini yapmak için havadan koyunların görüntüsünü almak isteyen gazetecilerin 5 metre yükseklikteki dronuna, kangal köpeğinin saldırma anı kameraya yansıdı.

Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde sürü sahiplerinin kış şartlarında çektikleri zorlukları ve kurt saldırılarına karşı en büyük yardımcıları olan Kangal köpeklerini haberleştirmek isteyen gazeteciler dronla görüntü almak istedi.

Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada

SÜRÜNÜN YANINA YAKLAŞTIRMADI

Koyun sürüsünü çekmek için yükselen dronun yaklaştığını gören Kangal köpeği, koşarak 5 metre yükseklikteki dronu kaptı. Kangal köpeği daha sonra dronu bırakıp uzaklaştı. Dron kamerası o anları saniye saniye kaydetti.

Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada

"GERÇEKTEN HARİKA BİR KÖPEK"

Sürü sahibi Seçkin Ekici, köpeğinin koyunlara hiçbir şeyi yaklaştırmadığını belirterek, "Köpeğimi Sivas'tan getirttim. Gerçekten harika bir köpek. Demirören Haber Ajansı koyun ve kuzularımızı çekmek için bu bölgeye geldi. Dron, koyunların üstüne geldiği anda köpek 5 metre sıçrayarak havada kaptı" diye konuştu.

Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada

Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada - Son Dakika


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