Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada - Son Dakika

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Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde sürü sahiplerinin kış şartlarında çektikleri zorlukları ve kurt saldırılarına karşı en büyük yardımcıları olan Kangal köpeklerini haberleştirmek isteyen gazeteciler dronla görüntü almak istedi.

SÜRÜNÜN YANINA YAKLAŞTIRMADI

Koyun sürüsünü çekmek için yükselen dronun yaklaştığını gören Kangal köpeği, koşarak 5 metre yükseklikteki dronu kaptı. Kangal köpeği daha sonra dronu bırakıp uzaklaştı. Dron kamerası o anları saniye saniye kaydetti.

"GERÇEKTEN HARİKA BİR KÖPEK"

Sürü sahibi Seçkin Ekici, köpeğinin koyunlara hiçbir şeyi yaklaştırmadığını belirterek, "Köpeğimi Sivas'tan getirttim. Gerçekten harika bir köpek. Demirören Haber Ajansı koyun ve kuzularımızı çekmek için bu bölgeye geldi. Dron, koyunların üstüne geldiği anda köpek 5 metre sıçrayarak havada kaptı" diye konuştu.