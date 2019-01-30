Kangal Köpeğinin Isırdığı 2 Kişi Tedaviye Alındı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Yusuf Türkyılmaz (36) ve Halil İbrahim Toppınar (33), bağlıyken, zincirini koparan Kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Yusuf Türkyılmaz (36) ve Halil İbrahim Toppınar (33), bağlıyken, zincirini koparan Kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılması sonucu yaralanan 2 kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi edildi.



İstasyon Mahallesi 1 No'lu Galericiler Sitesi Camii'ne, pazartesi günü, akşam namazını kılmaya giden Yusuf Türkyılmaz ve Halil İbrahim Toppınar, bağlı olduğu zincirleri koparan Kangal köpeğinin saldırısına uğradı. Türkyılmaz ve Toppınar'ı çeşitli yerlerinden ısırarak, yaralayan köpek, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Sol bileğinin 2 yerinden ısırılan Türkyılmaz ile sağ kolunun 5 yerinden ısırılan Toppınar, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen Yusuf Türkyılmaz ve Halil İbrahim Toppınar, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis, köpeğin ismi açıklanmayan sahibinin ifadesine başvurup, tutanak tuttu. - Manisa

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